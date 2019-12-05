Дерево упало на женщину, которая контролировала безопасность того, как рабочие ведут вырубку. Во время рейда на женщину-контролера рухнуло свежеспиленное дерево. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

«По данным следствия, сегодня днем [4 декабря 2019 г.] на территории лесопарка в Зеленограде на женщину, осуществляющую контроль за безопасностью проведения работ, упало спиленное дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает столичный следственный комитет.