Торговый центр в корпусе 438 с супермаркетом «Мираторг», бутиками и кафе открывается в воскресенье. Пока без вывески «1000 мелочей» — её обещают установить позже. Магазин «Мираторг» будет работать с 8:00 до 23:00, а остальные арендаторы — с 10:00 до 21:00.

«Мираторг» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков мяса — откроется на первом этаже здания. Также на первом, втором и в цокольном этажах будут работать кафе Ruma’s (шоколад, сладости, кофе), магазин натуральных продуктов «Биоточка», магазин детской одежды Choupette (0-14 лет), магазин модной одежды, обуви и аксессуаров Rayday, салон оптики «Чистый взгляд», ателье-бутик «Яблоки и груши», салон красоты «Шатуш», турагентство Coral Travel Elite, постаматы PickPoint (терминалы для выдачи товаров, купленных в интернет-магазинах), кафетерий, цветочный магазин, маникюрный салон. Администрация ТЦ также планирует поставить банкоматы.

Владельцы торгового центра хотят сохранить историческое название этого здания — «1000 мелочей», хоть в ТЦ и не будет товаров для дома, которыми торговали здесь долгие годы. Вывеска будет, заверили «Зеленоград.ру» в администрации ТЦ, но позже. Городские власти должны доделать ремонт фасада корпуса 438 и пристройки к нему, где располагается торговый центр, после чего уже появится вывеска.