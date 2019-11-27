Власти сдадут в аренду земельный участок в Малино, на котором можно построить частный дом. Участок свободный. Землю тоже можно выкупить.



На торги выставят участок площадью почти десять соток на улице Прудная, 17, для индивидуального жилищного строительства. На нем можно построить дом площадью более двухсот квадратных метров. Это территория Зеленограда. Рядом частная застройка. Участки в Малино неоднократно разыгрывались на аукционах, но только под строительство общественных объектов: спорткомплексов, офисных зданий. Участок на Прудной расположен недалеко от остановки 20-го автобуса «ГСК».



Сдавать в аренду городские участки под застройку частными домами правительство Москвы начало в 2015 году. В основном это земля в «новой Москве» — Троицком и Новомосковском округах, а также немного предложений в Восточном и Северо-Западном АО.

Например, участок площадью 11 соток в поселении Марушкинское (НАО) сдали в аренду за один миллион рублей (стартовая цена была 878 тысяч — это годовая арендная плата за участок). Арендатор подписывает договор с департаментом городского имущества Москвы, он действует 1 год 6 месяцев. За это время арендатор строит дом, предельные размеры которого прописаны в договоре. Подключение к инженерным сетям и проектирование — за счет арендатора. Если условия договора не выполняются, департамент может его расторгнуть. После оформления собственности стоимость аренды земельного участка составит 0,1 процента от его кадастровой стоимости. Землю тоже можно выкупить. Участок такой же площади на Куркинском шоссе ушёл с аукциона под частную застройку за 5,4 миллиона рублей. Он расположен возле многоэтажных и частных домов, рядом автобусная остановка, до метро «Планерная» полчаса езды. На участке — стихийная парковка, какой-то самострой и деревья, арендатор должен сам ставить забор и сносить всё ненужное.