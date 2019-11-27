На рассмотрение Госдумы внесен законопроект с предложением начать регулировать проведение распродаж в России. По мнению автора инициативы, депутата от КПРФ Олега Лебедева, сейчас магазины специально завышают цены перед днями скидок — а нужно обязать их давать скидку на среднюю цену товара за полгода.
Как указал Лебедев в пояснительной записке, сейчас люди охотнее всего покупают товары, узнав, что на них есть скидка. Из-за того, что в России нет четко прописанных правил проведения распродаж, продавцы могут злоупотреблять доверием покупателей и наживаться на них.
Депутат предлагает дополнить федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» новой статьей: она обязала бы торговые объекты доводить до потребителей «достоверную и полную информацию о распродажах» в доступной форме.
Во-первых, магазины должны будут четко указывать конкретные товары, на которые распространяются скидки, и их количество. Это нужно, чтобы покупатель не запутался при виде двух идентичных товаров, когда скидка распространяется только на один из них.
Во-вторых, нужно будет указывать точные сроки и причину проведения распродажи: например, скидки установлены, потому что товары бракованные, устаревшие либо были в употреблении.
В-третьих, продавцы должны предоставлять потребителям информацию о скидке в виде фиксированной суммы, а также процента, на которые снижается исходная цена на товар. Магазин не сможет на свое усмотрение установить «исходную цену», с которой даётся скидка: по задумке Лебедева, эта сумма не может превышать среднюю цену на данный товар в этом магазине за шесть месяцев до начала распродажи. Исходная цена будет определяться по методике, утвержденной правительством.
По мнению Лебедева, это нововведение необходимо, так как на практике недобросовестные продавцы искусственно завышают цены на товар перед распродажей — и конечная цена на товар со скидкой в итоге равна или даже выше цены, установленной ранее.
«Принятие законопроекта позитивно отразится на развитии конкуренции, а также на финансовом благополучии потребителей, поскольку предоставит им возможность принимать взвешенные и информированные, основанные на достоверных данных решения о покупке товаров, значительно снизит количество покупок, совершенных гражданами в состоянии заблуждения относительно получаемой при покупке выгоды», — заключил депутат.
Глобальные распродажи «Черной пятницы» начнутся 29 ноября. Ввиду этого Роспотребнадзор предупредил, что перед покупкой следует проверить стоимость понравившихся вещей у других продавцов — если окажется, что они неожиданно подорожали перед акцией и со скидкой стоят столько же, сколько и раньше, привлечь продавца к ответственности будет невозможно.
А группа потребителей под названием Which? проверила, выгодны ли скидки в «Черную пятницу». Они проверили 83 товара из акций прошлогодней распродажи и обнаружили, что их можно было купить по той же цене или еще дешевле в другое время года. Оказалось, 73% товаров можно приобрести по ценам ниже, чем в «Черную пятницу», а шесть товаров из десяти — по цене «Черной пятницы» в другое время года.
«Наше исследование показало, что „Черная пятница“ — это просто популярное событие. Большой ажиотаж, а реальных скидок действительно мало», — передает вывод исследователей The Guardian.