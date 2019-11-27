Что именно предлагается

Во-первых, магазины должны будут четко указывать конкретные товары, на которые распространяются скидки, и их количество. Это нужно, чтобы покупатель не запутался при виде двух идентичных товаров, когда скидка распространяется только на один из них.

Во-вторых, нужно будет указывать точные сроки и причину проведения распродажи: например, скидки установлены, потому что товары бракованные, устаревшие либо были в употреблении.

В-третьих, продавцы должны предоставлять потребителям информацию о скидке в виде фиксированной суммы, а также процента, на которые снижается исходная цена на товар. Магазин не сможет на свое усмотрение установить «исходную цену», с которой даётся скидка: по задумке Лебедева, эта сумма не может превышать среднюю цену на данный товар в этом магазине за шесть месяцев до начала распродажи. Исходная цена будет определяться по методике, утвержденной правительством.

По мнению Лебедева, это нововведение необходимо, так как на практике недобросовестные продавцы искусственно завышают цены на товар перед распродажей — и конечная цена на товар со скидкой в итоге равна или даже выше цены, установленной ранее.

«Принятие законопроекта позитивно отразится на развитии конкуренции, а также на финансовом благополучии потребителей, поскольку предоставит им возможность принимать взвешенные и информированные, основанные на достоверных данных решения о покупке товаров, значительно снизит количество покупок, совершенных гражданами в состоянии заблуждения относительно получаемой при покупке выгоды», — заключил депутат.