С 25 ноября на маршруте 283 по будням запущен укороченный рейс 283К — от метро «Ховрино» через Шереметьевское шоссе, Комсомольскую улицу, Подрезково и Черкизово. Посадка в автобус — возле автовокзала, рядом с 400-м «экпрессом».



От метро «Ховрино» кольцевой 283К следует с остановками «Шереметьевское шоссе», «Комсомольская улица», «1-я Сестрорецкая улица», «2-я Подрезковская улица», «Новоподрезково», «Черкизово». «Шереметьевское шоссе», «Метро «Ховрино». Автобус 283 (без буквы) курсирует по-прежнему маршруту от «Речного вокзала». Посмотреть расписание 283К можно на сайте «Мосгортранса», выбрав маршрут 283 — укороченный отмечен красными минутами.

Укороченный маршрут ввели по просьбам жителей района Молжаниново, которые просили обеспечить нормальную транспортную связь с метро. В основном они ездили на 283-м автобусе до «Речного вокзала».