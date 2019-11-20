Следствие установило местонахождение малолетних брата и сестры, которые пропали в Андреевке по пути в школу. О безвестном исчезновении детей сообщила их опекун.

11 ноября опекун проводила 12-летнего Вову и 11-летнюю Любу до остановки, где рассталась с ними. Они должны были отправиться на автобусе в школу, однако, дождавшись, когда женщина уйдет, дети вернулись домой.

Как рассказывали «Зеленоград.ру» их знакомые, Вова и Люба оставили дома свои школьные рюкзаки, собрали игрушки, затем вышли и сели в машину, ожидавшую их у подъезда.

Следствие возбудило уголовное дело сперва о похищении малолетних, а затем об убийстве малолетних (это стандартная процедура в случае исчезновения людей). В причастности к пропаже детей с самого начала подозревали их биологическую мать, которая по суду ограничена в родительских правах и с которой дети проживали до этого в Брянске.