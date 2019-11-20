Пропавших в Андреевке детей нашли у матери в Брянске 20.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Следствие установило местонахождение малолетних брата и сестры, которые пропали в Андреевке по пути в школу. О безвестном исчезновении детей сообщила их опекун.

11 ноября опекун проводила 12-летнего Вову и 11-летнюю Любу до остановки, где рассталась с ними. Они должны были отправиться на автобусе в школу, однако, дождавшись, когда женщина уйдет, дети вернулись домой.

Как рассказывали «Зеленоград.ру» их знакомые, Вова и Люба оставили дома свои школьные рюкзаки, собрали игрушки, затем вышли и сели в машину, ожидавшую их у подъезда.

Следствие возбудило уголовное дело сперва о похищении малолетних, а затем об убийстве малолетних (это стандартная процедура в случае исчезновения людей). В причастности к пропаже детей с самого начала подозревали их биологическую мать, которая по суду ограничена в родительских правах и с которой дети проживали до этого в Брянске.

Там их и нашли. Брат с сестрой признались следователям, что позвонили маме и попросили забрать их от опекуна. Сказали матери, что хотят жить с ней. Женщина согласилась и приехала в Андреевку. Не поставив опекуна в известность, она забрала детей и с их согласия увезла домой в Брянск.

Когда органы нашли пропавших Вову и Любу, медики обследовали их — телесных повреждений у детей не нашли.

Следствие еще не окончено. В ходе него органы дадут правовую оценку действиям каждого из участников уголовного дела, сообщает следственный комитет Московской области.

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