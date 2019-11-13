Брат с сестрой Владимир и Любовь Михайловы 12 и 11 лет соответственно пропали из дома в Андреевке в понедельник, 11 ноября. Солнечногорский следственный отдел возбудил уголовное дело о похищении двух несовершеннолетних детей. Поиски ведутся совместными усилиями правоохранительных органов, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцев.

Как пишет ведомство, 11 ноября 2019 года утром дети вышли из дома и пошли в неизвестном направлении. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. О пропаже малолетних брата с сестрой в правоохранительные органы сообщила их опекун. Следствие проверяет причастность к совершенному преступлению мать детей, которая по суду ограничена в родительских правах. В следственном комитете не уточнили причины этого ограничения, но опровергли версию, распространенную вы интернете, что это связано со злоупотреблением алкоголя.

Очевидцы рассказали «Зеленоград.ру», что утром брат и сестра Михайловы отправились в школу, но туда не дошли, а по неизвестной причине вернулись домой. Там они оставили свои школьные рюкзаки и, со слов очевидцев, снова выйдя из дома, сели в какой-то автомобиль.

Раньше дети жили в Брянской области, поэтому существует вероятность, что их увезли туда. Розыск ведется как там, так и в Солнечногорском округе и по Московской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Володи и Любы, просят сообщать по телефонам солнечногорского отдела уголовного розыска: 8(496)262-51-36, 8(905)703-14-18, дежурной части: 8(495)994-15-70, 8(495)994-15-15, горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или «112».