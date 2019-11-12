В Андреевке пропали брат и сестра 12.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Брат и сестра Владимир и Любовь Михайловы 12 и 11 лет ушли из дома 11 ноября и до сих пор не нашлись. Дети проживали в Андреевке в доме 43 корпус 1.

Приметы: оба ребенка выглядят на свой возраст, рост около 160 см, среднего телосложения, глаза карие.

Были одеты: Владимир — черная шапка, куртка с капюшоном бежевого цвета, ботинки бежевого цвета. Любовь — длинное пальто с капюшоном зеленого цвета, серые сапоги.

Если Вам, что-либо известно о местонахождении разыскиваемых детей, просьба сообщить в отдел уголовного розыска тел. 8-496-262-51-36, 8-905-703-14-18, дежурная часть 8-495-994-15-70, 8-495-994-15-15; по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на «112»

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