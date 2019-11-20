Несколько автомобилей и рейсовый автобус столкнулись на перекрестке рядом с «Ашаном». Люди не могут выехать из Андреевки с Жилинской на улицу Логвиненко. А с Панфиловского проспекта, наоборот, не могут въехать в Андреевку из-за дорожных работ.

Со слов очевидца из сообщества «Зелао AUTO» во «ВКонтакте», водитель «Мазды» ехала, не соблюдая разметку, посередине. Увидела выезжающую с прилегающей улицы «Шкоду» и резко нажала на тормоза. Но избежать столкновения не удалось. Следом ехал рейсовый автобус МАЗ № 495, который попытался уйти влево и тоже резко затормозил, но ему не хватило места для маневра, и он врезался сзади в «Мазду». От удара легковушку бросило на уже стоящую «Шкоду», а за «Шкодой» стоял «Фольксваген Пассат», которому в итоге тоже досталось. По рассказу очевидца, девушка в «Мазде» ехала с похорон и перед этим чуть не столкнулась с другим автомобилем.

По состоянию на 14 часов «бордовая» пробка растянулась от ЖК «Первый андреевский» по Жилинской улице до Зеленограда. Затруднено движение на прилегающем участке улицы Михайловки и по улице Андреевке в сторону Георгиевского проспекта.

К 14:30 ситуация начала стабилизироваться. Машины, попавшие в ДТП, растащили.