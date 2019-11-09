В связи с масштабными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Крюково 9 и 10 ноября изменяется расписание пригородных поездов на участке Москва — Тверь: некоторые поезда будут отменены, у некоторых маршрут следования сократится до станции Крюково, сообщает МТППК.