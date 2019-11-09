В связи с масштабными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Крюково 9 и 10 ноября изменяется расписание пригородных поездов на участке Москва — Тверь: некоторые поезда будут отменены, у некоторых маршрут следования сократится до станции Крюково, сообщает МТППК.
Тверь — Москва
Москва — Тверь
От выезда на встречку до нападения с ножом. Как рецидивист вернулся в Зеленоград, не отсидев предыдущий срок, и тяжело ранил человека Истории
Кулинарный мастер-класс в ТЦ «Авангард». Суп на кокосовом молоке и котлетки из кус-куса и тыквы Афиша
Большой торгово-развлекательный комплекс хотят построить возле 23-го микрорайона. Проект обсудят на публичных слушаниях из-за технической ошибки Новости
Танцующие жирафы. Регина Сергутова рассказывает, почему выбрала для своего ребёнка семейное образование, и зачем организовала клуб его сторонников в Зеленограде Истории
Посмотрите, какая «лысая» резина на автобусе, который ездит по Зеленограду. Конечно, он попал в ДТП Новости