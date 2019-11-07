Как проходит терапия

В реабилитационную программу «Опоры» идут пациенты с подтверждённым диагнозом, кто уже начал лечение или вышел в ремиссию. Консультации в некоторых случаях могут получить и люди с другими тяжёлыми заболеваниями, но специализация этой организации — именно онкология. Программа рассчитана на 12 индивидуальных занятий.

— Каждое занятие расписано. Определены тема, авторские методики и психоинструменты, которые мы используем. Например, арт-терапия. В конце обязательно даётся домашнее задание. Потому что, как и в любой психотерапии, работать должен не только психотерапевт, но и сам пациент. По окончании программы раз в месяц мы проводим терапевтические встречи с больными, — рассказывает Кристина.

Волонтёры организации есть в разных городах России, не только в Москве и Подмосковье. Все консультации для жителей столичного региона — очные. Занятия по скайпу возможны только в исключительных случаях. Например, пациент тяжело переносит химиотерапию. Также онлайн-сессии проводятся для людей из других регионов, где нет специалистов «Опоры».

Психологи работают и с пациентами, у которых рак уже в терминальной стадии. Подход в такой ситуации чем-то напоминает историю, рассказанную в небольшом романе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и розовая дама». Десятилетний мальчик лежит в госпитале и случайно узнаёт, что умирает. Тогда волонтёр-сиделка предлагает ему игру: проживать каждый день по 10 лет.

— Ни один врач не скажет, сколько кому осталось. Но если всё-таки болезнь неизлечима, то мы помогаем человеку улучшить качество жизни, удерживаем его. Не жалеем, а помогаем преодолеть страх. Если бы мне встретился такой пациент, то я бы его спросила, чего бы он в жизни хотел. И в зависимости от ответа вместе подумаем, что он может реализовать в данном случае, — говорит волонтёр.

Психологи «Опоры» консультируют и родственников пациентов. Очень важно, чтобы после постановки диагноза к болезни и больному правильно относилась семья, объясняет Кристина:

— Родственники обычно находятся не в меньшем стрессе, чем сам пациент. Они опечалены, напуганы, шокированы. Мы объясняем им, как преодолеть это состояние и как обращаться с больным. Объясняем, что ему поддержка близких сейчас крайне важна и необходима. Человек должен чувствовать, что он не одинок.