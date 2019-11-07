Волонтёры-психологи некоммерческой организации «Опора» вот уже несколько лет работают с теми, кому диагностировали онкологическое заболевание. И делают это абсолютно бесплатно. Они не подменяют работу врачей, не обещают чудесного исцеления, а помогают справиться с переживаниями, принять болезнь и адаптироваться к новым условиям жизни.
Проект появился в ноябре 2014 года. Его основали два психолога — Виктория Голобородова и Ольга Хлебодарова. Они познакомились на семинаре по онкопсихологии, разговорились и поняли, что человеку, столкнувшемуся с раком, обратиться за психологической помощью некуда. Не каждый психотерапевт возьмётся за такого клиента. Кроме того, на тот момент не было и программ работы в этом направлении.
Они разработали свою методику, нашли единомышленников и стали вести консультации для пациентов и обучающие семинары для психологов, готовых работать в этом направлении и, возможно, в дальнейшем присоединиться к проекту. Такой специалист нашёлся и в Зеленограде. Это Кристина Мироненко.
— Я в этом году окончила Московский институт психоанализа, — рассказывает она. — На старшем курсе к нам приходила соучредитель проекта, Ольга Борисовна, приглашала участвовать в благом деле. Меня это заинтересовало, потому что лично я с этим диагнозом сталкивалась, как, наверное, и большинство людей: у кого-то болели родственники, у кого-то знакомые.
Каждая буква в названии проекта «Опора» означает один из аспектов помощи: общение, помощь и поддержка, осознанность и оптимизм, решительность, активность и адаптация.
Онкопсихологов сейчас не выпускает ни один вуз. А переживания человека, столкнувшегося с таким диагнозом, очень специфичные, говорят психологи. По опыту медиков и сотрудников благотворительных организаций, именно это заболевание вызывает наибольший страх и ужас среди обычных людей. Такой, что некоторые даже не идут к врачу, опасаясь, что у них могут выявить онкологию.
При этом рак далеко не всегда приводит к смерти, многие его виды сейчас успешно лечатся, а от проблем с сердечно-сосудистой системой умирает гораздо больше людей.
— Довольно часто человек, который узнал, что у него рак, начинает считать себя трупом, впадает в депрессию, панику. Многие люди вначале пытаются абстрагироваться или идут к знахаркам. Но это неправильный подход, — объясняет Кристина.
Да, человеческой психике в таком случае обязательно нужно пройти все стадии горевания: отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие. Но нельзя в них застревать.
— Мы на сессиях помогаем человеку правильно относиться к этой болезни, — говорит психолог, — правильно прожить все стадии, не отрицать диагноз, а осознать, что это не приговор. Это основная цель программы. Но зачастую наши клиенты вспоминают, что их заболеванию предшествовал затяжной стресс, сильные потрясения в жизни или депрессия. В каждом отдельном случае мы наблюдаем косвенную сопричастность «тупиковых ситуаций».
В реабилитационную программу «Опоры» идут пациенты с подтверждённым диагнозом, кто уже начал лечение или вышел в ремиссию. Консультации в некоторых случаях могут получить и люди с другими тяжёлыми заболеваниями, но специализация этой организации — именно онкология. Программа рассчитана на 12 индивидуальных занятий.
— Каждое занятие расписано. Определены тема, авторские методики и психоинструменты, которые мы используем. Например, арт-терапия. В конце обязательно даётся домашнее задание. Потому что, как и в любой психотерапии, работать должен не только психотерапевт, но и сам пациент. По окончании программы раз в месяц мы проводим терапевтические встречи с больными, — рассказывает Кристина.
Волонтёры организации есть в разных городах России, не только в Москве и Подмосковье. Все консультации для жителей столичного региона — очные. Занятия по скайпу возможны только в исключительных случаях. Например, пациент тяжело переносит химиотерапию. Также онлайн-сессии проводятся для людей из других регионов, где нет специалистов «Опоры».
Психологи работают и с пациентами, у которых рак уже в терминальной стадии. Подход в такой ситуации чем-то напоминает историю, рассказанную в небольшом романе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и розовая дама». Десятилетний мальчик лежит в госпитале и случайно узнаёт, что умирает. Тогда волонтёр-сиделка предлагает ему игру: проживать каждый день по 10 лет.
— Ни один врач не скажет, сколько кому осталось. Но если всё-таки болезнь неизлечима, то мы помогаем человеку улучшить качество жизни, удерживаем его. Не жалеем, а помогаем преодолеть страх. Если бы мне встретился такой пациент, то я бы его спросила, чего бы он в жизни хотел. И в зависимости от ответа вместе подумаем, что он может реализовать в данном случае, — говорит волонтёр.
Психологи «Опоры» консультируют и родственников пациентов. Очень важно, чтобы после постановки диагноза к болезни и больному правильно относилась семья, объясняет Кристина:
— Родственники обычно находятся не в меньшем стрессе, чем сам пациент. Они опечалены, напуганы, шокированы. Мы объясняем им, как преодолеть это состояние и как обращаться с больным. Объясняем, что ему поддержка близких сейчас крайне важна и необходима. Человек должен чувствовать, что он не одинок.
Сейчас в Зеленограде два волонтёра «Опоры»: Кристина и её коллега, которая пока находится в отпуске. Чтобы попасть к ним на консультацию, нужно записаться через колл-центр.
— Мы открылись только в ноябре, потому что долго не могли найти помещение в Зеленограде. И вот сейчас удалось заключить договор с «Московским домом общественных организаций». Это бюджетное учреждение при правительстве Москвы, у них по всей Москве есть коворкинг-центры. Коворкинг-центр в Зеленограде согласился предоставлять нам свою поддержку, — говорит Кристина.
Она также пробовала наладить сотрудничество с зеленоградским онкодиспансером. Однако пока отклика от его администрации нет.
— Медучреждения не особо идут на контакт с нами, — удивляется Кристина. — В онкодиспансере я была дважды, беседовала с заведующим, оставила буклеты. Предложила даже, что если врачам необходимо задать вопросы, получить консультацию — готова прийти. Но никакой реакции пока не последовало.
Волонтёр надеется, что в зеленоградском хосписе ей пойдут на встречу. Там она хочет предложить содействие в работе с родственниками онкологических больных.