В гаражном комплексе у «Ашана» произошел пожар. Пожарные не могли подъехать 03.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Сильный огонь заметили очевидцы в районе гаражей, расположенных за «Ашаном» в Андреевке. Пожар начался около четырех часов дня в воскресенье, 3 ноября.

Очевидцы рассказывают, что пожарные машины не сразу добрались к месту происшествия, долго крутились рядом в поисках подъездных путей.

Судя по фотографиям, загорелась мансарда-надстройка одного из строений в гаражном комплексе. К пяти часам вечера большой огонь потушили, а в шесть — полностью ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

Осторожно! В видеозаписи присутствует ненормативная лексика!

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