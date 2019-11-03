Сильный огонь заметили очевидцы в районе гаражей, расположенных за «Ашаном» в Андреевке. Пожар начался около четырех часов дня в воскресенье, 3 ноября.

Очевидцы рассказывают, что пожарные машины не сразу добрались к месту происшествия, долго крутились рядом в поисках подъездных путей.

Судя по фотографиям, загорелась мансарда-надстройка одного из строений в гаражном комплексе. К пяти часам вечера большой огонь потушили, а в шесть — полностью ликвидировали пожар. Никто не пострадал.