Со 2 ноября запустят автобус от Сходни до «Зеленопарка». Он будет ходить по выходным и праздникам 01.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Автобус пойдёт от станции Сходня через ЖК «Велтон-парк», Фирсановку и Зеленоград — через Московский проспект и Сосновую аллею. Проезд стоит 35 рублей.

Первый автобус от станции Сходня отправляется в 8:30 (остановка со стороны улицы Кирова), от «Зеленопарка» — в 8:00. Дальше с получасовым интервалом. Полный график движения. По будням автобус ходить не будет, только в субботу, воскресенье и праздничные дни (в том числе 4 ноября).

Последний автобус из Сходни в ТРЦ — в 21:30, из «Зеленопарка» — в 23:00. Остановки в пути: «Зеленопарк», «Московский проспект», «Спортивная школа», «7-й Торговый центр», «Поликлиника», «Водоканал», «Фабрика-прачечная», «Оранжерея», «Кинологический центр», «Река Сходня», «Назарьево», «Дачный поселок», «Платформа Фирсановская», «Улица Толстого», «Хутор», «Велтон-парк», «Микрорайон», «Подолино», «Улица Некрасова», «Сходня-мебель», «Городской парк», «Морщихинское поле», «Мебельный магазин», «Стадион „Юность“», «Станция Сходня».

Раньше от Сходни в «Зеленопарк» (до «Ашана») ходила бесплатная маршрутка. Она тоже проезжала через Зеленоград и была удобна жителям 5, 6 и 7-го микрорайонов. В начале года этот автобус отменили.

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Со 2 ноября запустят автобус от Сходни до «Зеленопарка». Он будет ходить по выходным и праздникам Новости
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