Утром 31 октября наши читатели сообщили, что сели на «Ласточку» отправлением в 07:12 из Крюково в Москву и не смогли уехать. Следующий поезд пришел в 07:29.

«На 7.12 все ещё не уехала, стоит с выключенным светом на третьем пути,» — пишут люди. То есть «Ласточка» приехала, но пассажиров не повезла. Водитель рекомендовал пересесть на «Ласточку» в 07:29. «Дождался, когда приедет 7.29, сказал, чтобы все выходили, а потом включил шарманку, что поезд отправляется, следующая Сходня. А потом выключил свет и притворился деревом,» — недовольны люди. Но поезд не сразу пришел к своей платформе, как обычно, добавляют очевидцы. И сесть в него желало столько людей, что он отъезжал с платформы с открытыми дверьми. Многим жалко денег на билет из-за таких условий проезда.