Акция зоозащитников на охотничьей станции на Круглом озере близ Зеленограда завершилась скандалом. Они проникли на территорию кинологического центра, чтобы помешать незаконной, как они считают, притравке собак. Вместе с ними были и журналисты. В итоге незванные гости получили жёсткий отпор от охраны.

Притравочные станции нужны, чтобы обучить молодых собак охоте на диких зверей. Современное законодательство запрещает контактную притравку, а также жестокое обращение с дикими животными, которые содержатся в этих целях.

Столкновение произошло 19 октября. Сообщение о том, что в этот день будут натаскивать собак на диких зверей, руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких получил от информатора. Чтобы доказать незаконность происходящего на вылазку зоозащитники взяли с собой журналистов «Новой газеты». Сразу после проникновения на территорию их заблокировала охрана станции.

«Фотокорреспондента „Новой“ Светлану Виданову схватили за руки, ударили по камере и отняли пресс-карту. У корреспондента Артёма Распопова отобрали телефон и выбросили за ворота, а после, заломив ему руки, вытолкнули за территорию центра. Зоозащитника Юрия Корецких ударили кулаком по лицу и стали избивать ногами. В результате потасовки он получил серьезную травму мизинца. Также пострадали еще три зоозащитницы: одну из них ударили кулаком в спину, другую толкали из стороны в сторону, третьей заломили руки и пинали по ногам. У одной зоозащитницы разбили телефон» , — описывает произошедшее «Новая газета».

В публикации также отмечается, что прибывшие на место полицейские не стали вмешиваться и «наблюдали за потасовкой по другую сторону закрытых ворот». Зоозащитники на месте написали заявления в полицию. Журналисты отправились в отдел полиции Зеленограда, чтобы сделать то же самое, а также снять побои.

«Зеленоград.ру» связался с этой притравочной станцией. Её представитель Максим Парфирьев объяснил поведение охраны незаконным проникновением. «Как можно напасть у себя в доме? — поинтересовался он. — Кто на кого напал? Они влезли и угрожали расправой и были в масках на лицах».

При этом журналисты «Новой» отмечают, что лиц не скрывали. Вероятно, Парфирьев говорит о событиях следующего дня. 20 октября на станцию проникли неизвестные в балаклавах и устроили провокацию.