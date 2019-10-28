Акция зоозащитников на охотничьей станции на Круглом озере близ Зеленограда завершилась скандалом. Они проникли на территорию кинологического центра, чтобы помешать незаконной, как они считают, притравке собак. Вместе с ними были и журналисты. В итоге незванные гости получили жёсткий отпор от охраны.
Притравочные станции нужны, чтобы обучить молодых собак охоте на диких зверей. Современное законодательство запрещает контактную притравку, а также жестокое обращение с дикими животными, которые содержатся в этих целях.
Столкновение произошло 19 октября. Сообщение о том, что в этот день будут натаскивать собак на диких зверей, руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких получил от информатора. Чтобы доказать незаконность происходящего на вылазку зоозащитники взяли с собой журналистов «Новой газеты». Сразу после проникновения на территорию их заблокировала охрана станции.
«Фотокорреспондента „Новой“ Светлану Виданову схватили за руки, ударили по камере и отняли пресс-карту. У корреспондента Артёма Распопова отобрали телефон и выбросили за ворота, а после, заломив ему руки, вытолкнули за территорию центра. Зоозащитника Юрия Корецких ударили кулаком по лицу и стали избивать ногами. В результате потасовки он получил серьезную травму мизинца. Также пострадали еще три зоозащитницы: одну из них ударили кулаком в спину, другую толкали из стороны в сторону, третьей заломили руки и пинали по ногам. У одной зоозащитницы разбили телефон» , — описывает произошедшее «Новая газета».
В публикации также отмечается, что прибывшие на место полицейские не стали вмешиваться и «наблюдали за потасовкой по другую сторону закрытых ворот». Зоозащитники на месте написали заявления в полицию. Журналисты отправились в отдел полиции Зеленограда, чтобы сделать то же самое, а также снять побои.
«Зеленоград.ру» связался с этой притравочной станцией. Её представитель Максим Парфирьев объяснил поведение охраны незаконным проникновением. «Как можно напасть у себя в доме? — поинтересовался он. — Кто на кого напал? Они влезли и угрожали расправой и были в масках на лицах».
При этом журналисты «Новой» отмечают, что лиц не скрывали. Вероятно, Парфирьев говорит о событиях следующего дня. 20 октября на станцию проникли неизвестные в балаклавах и устроили провокацию.
Также 20 числа этот кинологический центр посетили полицейские вместе с представителями местной администрации. Они сообщили, что животные сытые, без следов истязаний, у руководства есть все необходимые документы на диких животных, им сделаны прививки. В деревянных норах, в которых проводят притравку, по их словам, стоят специальные задвижки, чтобы собаки не контактировали с хищниками. Также в норах нет следов крови.
Зоозащитники отмечают, что на фотографиях, сделанных накануне на территории притравочной станции, видны следы крови. Они считают, что руководство просто спрятало раненых зверей или вывезло их.
От ответа на вопрос корреспондента «Зеленоград.ру», каким же образом всё-таки ведётся тренировка собак на Круглом озере, Парфирьев уклонялся. «Новый закон просит нас научиться плавать в бассейне без воды. То есть подготавливать собак так, как никто в мире не делает. Сейчас мы тренируем их традиционным, исконным способом, который в книгах дошёл до наших дней. А закон ставит в ранг с живодёрами всех наших предков, включая знаменитостей: от писателей и композиторов до царей. Закон регламентирует бесконтактную притравку собак. И мы пытаемся сейчас придумать, как этому соответствовать» , — заключил он.
Парфирьев также подчеркнул, что издевательств над животными на их станции не допускаются: ни над самими собаками, ни над диким зверем. «Это не в интересах станции, чтобы пострадали животные. Клыки и когти не выдираются. Это наглое вранье зоорадикалов» , — подчеркнул представитель станции.
Он также добавил, что бесконтактную притравку они использовали всегда для развития некоторых качеств собак. Однако такой метод, по его словам, недостаточен для полноценной тренировки охотничьего пса: «Если собаку оценивать без допуска к зверю — не понять её качеств, нельзя будет её обучить, понять как она работает. И нельзя будет в дальнейшем заниматься выведением и селекцией».
Как пишет «Новая газета» 19 октября зоозащитники обнаружили за территорией станции два черепа, предположительно, лисьих, а также труп собаки. На следующий день останков там уже не было, отмечает издание.