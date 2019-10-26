Неизвестные сожгли в МЖК Porsche Cayenne 26.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Горящий Porsche Cayenne увидела проходившая мимо женщина и вызвала пожарных. Кроссовер стоял на парковке у корпуса 534. Инцидент произошёл вечером 24 октября.

В 20:16 поступил звонок, а в 20:25 пожарные потушили огонь. В салоне автомобиля никого не было, хозяин находился дома. Дознаватели на месте выяснили, что машину подожгли, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Автомобиль 2012 года выпуска.

Хозяин сгоревшего Porsche Cayenne обратился с заявлением в правоохранительные органы. Возбуждено ли уголовное дело о поджоге или какое-то другое и как идёт расследование, неизвестно. Полиция на запрос «Зеленоград.ру», как обычно, ответила бессодержательной отпиской, что «в данный момент по материалам обращения проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

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