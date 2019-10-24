Двухлетнюю девочку с резаной раной кисти привезли в детский травмпункт. Но там ей не смогли оказать помощь из-за отсутствия шовного материала и вызвали «скорую», чтобы перевезти в столичную детскую больницу, рассказал «Зеленоград.ру» читатель.

Корреспондент «Зеленоград.ру» позвонил в детский травмпункт как частное лицо узнать, появился ли шовный материал. Было слышно, как поднявший трубку спросил об этом у коллег — и те ответили, что нет, не появился. «Ребёнок порезался — надо зашить рану. Что теперь делать?» — «Вызывать „скорую“ и везти в Москву», — со вздохом подтвердили в травмпункте.

Шовного материала — это иголки и нитки, поставкой которых занимаются компании, выигравшие тендер, — в травмпункте нет по меньшей мере месяц, рассказал «Зеленоград.ру» источник, знающий ситуацию. Раны, которые можно склеить, — клеят, остальных пациентов «отправляют дальше», сказал он.

Для главврача детской поликлиники № 105 Галины Учелькиной проблема с шовным материалом оказалась новостью. Она попросила время, чтобы уточнить ситуацию у своих сотрудников. Пообщавшись с ними, она ответила, что информация недостоверная.

Травмпункт действительно вызывает «скорую» для детей, чтобы перевезти в столицу, сказала Учелькина. Но только в тех случаях, когда травма сложная — например, закрытая — и нужна более глубокая диагностика. А шовного материала в травмпункте хватает, заверила главврач. Материал закупают заранее — на полгода или год вперёд — в объёме, который определяют, в частности, по расходной статистике прошлых годов.

Врач одной из московских больниц рассказал «Зеленоград.ру», что ошибки в объёме закупок расходных материалов иногда бывают. Задача врача в этой ситуации — немедленно доложить о проблеме своему руководству.

Какой объём закупок был в прошлом году и какой в нынешнем, оперативно в поликлинике ответить не смогли. Соответствующий запрос «Зеленоград.ру» отправляет в Департамент здравоохранения.