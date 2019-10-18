В Крюково произошло ДТП с участием автобуса. Он перегородил движение от «старого» моста в сторону Крюково.

На улице Заводской от поворота на «старый» мост образовалась серьезная пробка. 17:33 пробка «бордовая» и почти не двигается.

В 18:10 пробка исчезла окончально.