1
Пробка рядом со станцией Крюково из-за ДТП с автобусом 18.10.2019 ZELENOGRAD.RU

В Крюково произошло ДТП с участием автобуса. Он перегородил движение от «старого» моста в сторону Крюково.

На улице Заводской от поворота на «старый» мост образовалась серьезная пробка. 17:33 пробка «бордовая» и почти не двигается.

В 18:10 пробка исчезла окончально.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Алексей
3 минуты назад
Разметку по полосам привели в порядок, а с парковкой около обувного ТЦ ничего не сделали, хотя там вечно паркуются не по правилам и мешают этим автобусам.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пробка рядом со станцией Крюково из-за ДТП с автобусом Новости
Почему на станции Крюково поставят такие короткие навесы над платформами? Странный ответ РЖД Ответы
Зеленоградскую колонию-поселение передадут из областного подчинения в московское Новости
Платформу электрички возле «Мега-Химки» обещают построить в 2020 году Новости
«Пятерочка» изнутри. Как работают кассиры, почему упала зарплата, и как из магазина выживают сотрудников Истории
Мосгордума начала рассматривать бюджет города на следующий год. «Никогда столько не тратили» Новости
На Панфиловском проспекте установили две новые камеры фиксации нарушений Новости
Слышал, что с января «Газелям» и такси запретят парковаться во дворах. Это правда? Ответы
«Раньше регби был аттракционом невиданной щедрости по получению тумаков». Зеленоградец Василий Артемьев в программе «Вечерний Ургант» Истории
Проект тоннеля под железной дорогой в Алабушево — из «старого» города в «новый» — обсудят на публичных слушаниях Новости
Раненный ножом у здания ГИБДД зеленоградец находится в реанимации в тяжелом состоянии Новости
Воров поймали на краже старых лифтов Новости
Запущен автобус-экспресс от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево Новости
«Стекло чем-то похоже на жидкую карамель» — о маленькой мастерской Ксении Зименко и ее украшениях, похожих на сладости Истории
Куда переедет зеленоградская автоинспекция после сноса их здания? Ответы
Многоэтажки, детские сады, школа, поликлиника, бассейн. Что снесут и построят в 19 микрорайоне Истории
© 1997–2019 Зеленоград.ру