Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Расходная часть — больше трёх триллионов рублей. Более 90% этих денег предусмотрены на реализацию социальных программ: здравоохранение, образование и прочие.
Доходы бюджета в 2020 году составят 2,8 триллиона рублей, а расходы — 3,15 триллиона. Доходы бюджета увеличились по сравнению с прошлым годом на 14%, расходы выросли на 15%. Рост доходов вызван увеличением налогооблагаемой базы, а также вкладом малого и среднего бизнеса в экономику. Бюджет дефицитный — расходов больше доходов на 351 миллиард рублей. В мэрии не считают такой дефицит проблемой и рассчитывают почти полностью погасить его.
Приоритеты мэрии:
- повышение уровня социальной защиты, рост доходов граждан старшего поколения и работников бюджетной сферы;
- повышение качества и комфорта предоставления услуг в образовании, культуре, здравоохранении и сфере досуга;
- повышение комфорта и безопасности городской среды, прежде всего в жилых районах;
- улучшение работы общественного транспорта, снижение времени и повышение комфорта поездок по городу;
- рост деловой активности и инвестиционной привлекательности Москвы.
На что именно будет сделано по каждому направлению за счет увеличения расходов, неизвестно — проект бюджета в открытом доступе отсутствует.
Впрочем, некоторые депутаты Мосгордумы, судя по их комментариям, с бюджетом уже ознакомились. Например, председатель комиссии МГД по градостроительству Елена Николаева назвала бюджет «прорывным и социально ориентированным». На социальную сферу столько никогда не тратили, радуется Николаева: расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт составят около 1,7 триллиона рублей (53% от всех затрат).
В течение октября и ноября Мосгордума должна рассмотреть проект городского бюджета и принять его в трех чтениях. До 1 декабря его будут обсуждать во всех профильных комиссиях, а затем вынесут на заседание городской думы.