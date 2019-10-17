Мосгордума начала рассматривать бюджет города на следующий год. «Никогда столько не тратили» 17.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Расходная часть — больше трёх триллионов рублей. Более 90% этих денег предусмотрены на реализацию социальных программ: здравоохранение, образование и прочие.

Доходы бюджета в 2020 году составят 2,8 триллиона рублей, а расходы — 3,15 триллиона. Доходы бюджета увеличились по сравнению с прошлым годом на 14%, расходы выросли на 15%. Рост доходов вызван увеличением налогооблагаемой базы, а также вкладом малого и среднего бизнеса в экономику. Бюджет дефицитный — расходов больше доходов на 351 миллиард рублей. В мэрии не считают такой дефицит проблемой и рассчитывают почти полностью погасить его.

Приоритеты мэрии:

  • повышение уровня социальной защиты, рост доходов граждан старшего поколения и работников бюджетной сферы;
  • повышение качества и комфорта предоставления услуг в образовании, культуре, здравоохранении и сфере досуга;
  • повышение комфорта и безопасности городской среды, прежде всего в жилых районах;
  • улучшение работы общественного транспорта, снижение времени и повышение комфорта поездок по городу;
  • рост деловой активности и инвестиционной привлекательности Москвы.

На что именно будет сделано по каждому направлению за счет увеличения расходов, неизвестно — проект бюджета в открытом доступе отсутствует.

Впрочем, некоторые депутаты Мосгордумы, судя по их комментариям, с бюджетом уже ознакомились. Например, председатель комиссии МГД по градостроительству Елена Николаева назвала бюджет «прорывным и социально ориентированным». На социальную сферу столько никогда не тратили, радуется Николаева: расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт составят около 1,7 триллиона рублей (53% от всех затрат).

В течение октября и ноября Мосгордума должна рассмотреть проект городского бюджета и принять его в трех чтениях. До 1 декабря его будут обсуждать во всех профильных комиссиях, а затем вынесут на заседание городской думы.

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