На что именно будет сделано по каждому направлению за счет увеличения расходов, неизвестно — проект бюджета в открытом доступе отсутствует.

Впрочем, некоторые депутаты Мосгордумы, судя по их комментариям, с бюджетом уже ознакомились. Например, председатель комиссии МГД по градостроительству Елена Николаева назвала бюджет «прорывным и социально ориентированным». На социальную сферу столько никогда не тратили, радуется Николаева: расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт составят около 1,7 триллиона рублей (53% от всех затрат).

В течение октября и ноября Мосгордума должна рассмотреть проект городского бюджета и принять его в трех чтениях. До 1 декабря его будут обсуждать во всех профильных комиссиях, а затем вынесут на заседание городской думы.