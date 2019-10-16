На Панфиловском проспекте установили две новые камеры фиксации нарушений 16.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Две новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения появились на Панфиловском проспекте. Первая — напротив «Дома мебели» (дом 1), вторая — рядом с музыкальной школой, на пересечении с улицами Летчика Полагушина и Болдов ручей (дом 24). Камеры поставили там, где слишком много ДТП. Они следят за превышением скорости, нарушением разметки и другими нарушениями. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения и уточнили, что после установки камер, как правило, нарушают реже, аварий становится меньше.

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