Две новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения появились на Панфиловском проспекте. Первая — напротив «Дома мебели» (дом 1), вторая — рядом с музыкальной школой, на пересечении с улицами Летчика Полагушина и Болдов ручей (дом 24). Камеры поставили там, где слишком много ДТП. Они следят за превышением скорости, нарушением разметки и другими нарушениями. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения и уточнили, что после установки камер, как правило, нарушают реже, аварий становится меньше.