В полицию обратился 20-летний зеленоградец с побоями. Он рассказал, что во время прогулки по площади Юности подвергся нападению неизвестного молодого человека. Напавший избивал его руками и ногами по лицу и туловищу, а затем скрылся.

Подозреваемого позже задержали в 1-м микрорайоне. Он на два года старше своей жертвы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Полиция взяла с него подписку о невыезде и предупредила о надлежащем поведении, сообщила пресс-служба УВД.