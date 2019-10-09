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В полицию обратился 20-летний зеленоградец с побоями. Он рассказал, что во время прогулки по площади Юности подвергся нападению неизвестного молодого человека. Напавший избивал его руками и ногами по лицу и туловищу, а затем скрылся.
Подозреваемого позже задержали в 1-м микрорайоне. Он на два года старше своей жертвы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Полиция взяла с него подписку о невыезде и предупредила о надлежащем поведении, сообщила пресс-служба УВД.
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