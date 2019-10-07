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Автобус провалился в яму и перекрыл движение возле метро «Ховрино». Пассажиры 400-го шли пешком 07.10.2019 ZELENOGRAD.RU

На съезде с М-11 на улицу Дыбенко образовалась пробка. Движение остановилось и люди идут пешком по проезжей части до метро.

По состоянию на 9:30 улучшений нет. Сегодня до Москвы сложно добраться на 400э автобусе, лучше выбрать электричку. Правда электрички утром тоже плохо ходили. Первая из опоздавших задержалась на полчаса, а следующие задерживались на 15 минут. Началось это примерно в 7 утра.

Очевидцы считают, что виной всему дыры в асфальте на однополосном съезде на улицу Дыбенко. Пробка там стала собираться регулярно, из-за малейшего ДТП. «Из-за ремонта поперек дороги на Дыбенко через каждые 50 метров проходят траншеи. Их засыпали щебнем. В пятницу было уже затруднительно проехать. Но за выходные их размыло дождями и машинами. Сейчас там уже конкретные ямы.» — так описали состояние этой дороги. После дня города ремонт асфальта практически бросили.

В 10:15 утра пробка на съезде прекратилась, а на улице Дыбенко уменьшилась.

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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 11:58
Пора уже снимать остросюжетный фильм-катастрофа: Ховринский разлом... покалеченные судьбы не успевших на свидание, опоздавшие и уволенные с работы...

Отредактировано: 07-10-2019, 14:35
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