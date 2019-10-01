Огромные лужи на Центральном проспекте, не стекающие в ливневую канализацию, объясняли тем, что ещё не уложили чистовой слой асфальта. С асфальтом обещали закончить к концу сентября. Обещание, кажется, сдержали — асфальт уложен, но справиться с лужами это не помогло.
Это пешеходный переход через Савёлкинский проезд — идти приходится прямо по луже (кстати, прямо к префектуре).
Вы очень поможете решить проблему, если сообщите, где ещё вдоль Центрального проспекта есть лужи.
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