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Новый асфальт не помог победить лужи на Центральном проспекте 01.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Огромные лужи на Центральном проспекте, не стекающие в ливневую канализацию, объясняли тем, что ещё не уложили чистовой слой асфальта. С асфальтом обещали закончить к концу сентября. Обещание, кажется, сдержали — асфальт уложен, но справиться с лужами это не помогло.

Вы очень поможете решить проблему, если сообщите, где ещё вдоль Центрального проспекта есть лужи.

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Обсуждение
Angel Lucky
6 часов назад
Проблема же не в асфальте, а в головах.
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