На Солнечной аллее от «нового» моста до «старого» пробка. Причина — в дорожных работах: на аллее кладут асфальт.
Затор настолько плотный, что некоторые автомобилисты объезжают его по тротуарам.
Фото: Кристина Лук
В 15:20 пробка перешла на другую сторону дороги, и встало движение в направлении Крюково.
В 16:15 пробка рассосалась. Стоит отметить, что возникла она около 13:30 и продержась несколько часов.
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