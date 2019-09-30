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Полицейские припарковали машину на тротуаре. Так вообще можно? 30.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Местный активист «застукал» полицейский автомобиль, припаркованный на тротуаре. И не просто на тротуаре, а на съезде для колясок и возле прокуратуры.

Правила дорожного движения гласят, что стоянка легковых автомобилей на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только в местах, обозначенных знаком «Парковка» с табличками, которые указывают вид транспортного средства и способ его постановки.

По Кодексу об административных правонарушениях за стоянку на тротуаре в Москве полагается штраф в три тысячи рублей.

Чтобы узнать, является ли такая парковка нарушением и выпишут ли полицейскому экипажу штраф, «Зеленоград.ру», отправил эти фотографии в главное управление МВД по Москве. О результатах сообщим.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

Верите ли вы, что полицейских могут оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения?
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Обсуждение
Igor K____
6 часов назад
Да ещё и под окнами прокуратуры.Забавно!
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