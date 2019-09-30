Местный активист «застукал» полицейский автомобиль, припаркованный на тротуаре. И не просто на тротуаре, а на съезде для колясок и возле прокуратуры.

Правила дорожного движения гласят, что стоянка легковых автомобилей на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только в местах, обозначенных знаком «Парковка» с табличками, которые указывают вид транспортного средства и способ его постановки.

По Кодексу об административных правонарушениях за стоянку на тротуаре в Москве полагается штраф в три тысячи рублей.

Чтобы узнать, является ли такая парковка нарушением и выпишут ли полицейскому экипажу штраф, «Зеленоград.ру», отправил эти фотографии в главное управление МВД по Москве. О результатах сообщим.