Водитель черного автомобиля врезался сзади в попутный «Мицубиси Аутлендер», на заднем сиденье которого находились дети. Семья просит откликнуться очевидцев.

После столкновения виновник аварии съехал с левой полосы на обочину, вышел из машины, затем вернулся за руль и уехал.

«Я в первую очередь проверила детей, находящихся на заднем сиденье, и в растерянности, не ожидая такого поворота, не запомнила номеров и не обратила внимания на марку машины. А когда поняла что он уезжает, увидела уже заклеенный задний номер — видимо, для этого и выходил», — рассказала Zelenograd.ru водитель «Мицубиси». Дети, к счастью, не пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 сентября в 17:20 на Ленинградском шоссе в районе дома 145 — напротив Большого Молжаниновского пруда.

Во время инцидента мимо проехало много автомобилей. Возможно, момент аварии и то, как черный автомобиль уезжает с места происшествия, попали на чей-нибудь видеорегистратор. Или, может, очевидцы запомнили марку этой машины.

Владельцы «Мицубиси» просят помочь с розыском водителя, покинувшего место аварии. Если вы владеете какой-либо информацией, сообщите в полицию по телефону 112, нашей группе во «ВКонтакте», в личные сообщения автовладельцу той же соцсети или напишите нам через сайт.