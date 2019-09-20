Пассажиры 16-го автобуса утром в пятницу ждали его в два раза больше, чем положено по расписанию. Из-за этого многие не смогли добраться до Крюково к нужной электричке и опоздали на работу.

На автокомбинате Zelenograd.ru рассказали, что один из автобусов 16-го маршрута сломался и пропустил рейс, поэтому время ожидания удвоилось. Существует ли на автокомбинате запасной автобус на случай поломки, неизвестно.

Интервал между 16-ми автобусами по утрам не больше 12 минут, сказали на автокомбинате. Но, возможно, для единственного автобуса на большую часть густонаселенного района в час пик такой интервал все равно большой. Это подтверждают и наши читатели, рассказав, что минимум два десятка пассажиров уже стояло на остановке ещё до начала получасового ожидания.

По утрам добраться на автобусе до Крюково, чтобы пересесть на электричку, бывает сложно и из других частей города. Причина в слишком больших интервалах и неравномерном движении автобусов — долго нет ни одного автобуса, а потом приезжают все одновременно. Автокомбинат обычно объясняет это поломками или пробками и проблема не решается.

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