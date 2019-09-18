Две машины столкнулись на суженной из-за ремонта дороге возле МИЭТа. Видео 18.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Внедорожник врезался в стоящую на проезжей части легковушку. По неизвестной причине она остановилась у пластиковых барьеров, которые установлены в связи с ремонтом дороги и сужают ее на одну полосу. А водитель внедорожника, тоже по неизвестной причине, «не заметил» ее.

ДТП произошло рядом с МИЭТом. Судя по видео, скорость движения была средняя. Информации о пострадавших нет.

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