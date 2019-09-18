Снижаете ли вы скорость на ремонтируемых участках дороги?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 38 человек
Внедорожник врезался в стоящую на проезжей части легковушку. По неизвестной причине она остановилась у пластиковых барьеров, которые установлены в связи с ремонтом дороги и сужают ее на одну полосу. А водитель внедорожника, тоже по неизвестной причине, «не заметил» ее.
ДТП произошло рядом с МИЭТом. Судя по видео, скорость движения была средняя. Информации о пострадавших нет.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курс — подписывайтесь на группу во ВКонтакте.
+7 (495) 76-76-746
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.