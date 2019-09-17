Два «садовода» подрались возле промзоны Алабушево. Один лишился глаза 17.09.2019 ZELENOGRAD.RU

В садовом товариществе «Киношник» (оно расположено в границах Зеленограда, рядом с промзоной Алабушево) подрались двое «садоводов». Один из них выбил другому глаз.

Драка произошла прямо у центральных ворот СНТ в ночь на воскресенье, сообщает «МК». 40-летний предприниматель ударил «тяжелым предметом» (каким, не сообщается) в глаз 51-летнему соседу. Пострадавшего отвезли в больницу с оскольчатым переломом скулы и разрушением левого глазного яблока. На следующее утро драчуна задержали.

Причина конфликта не сообщается.

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