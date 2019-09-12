В четверг днем рядом с корпусом 1522 и детской поликлиникой сбили ребенка. Об это рассказал Zelenograd.ru очевидец, который увидел машины полиции и скорой помощи. Позже в ГИБДД рассказали подробности ДТП.

7-летний ребенок ехал на самокате от корпуса 1522 в сторону детской поликлиники, когда из двора в сторону улицы Каменка выехал водитель легковушки. Автомобиль сбил ребенка, и, в сопровождении родителей, он обратился в детский травмпункт, который как раз находится в поликлинике рядом. По факту ДТП ведется расследование.