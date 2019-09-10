О столкновении пяти или шести автомобилей на Сосновой аллее у поворота в сторону Черного озера сообщили очевидцы в сообществе автолюбителей Зеленограда «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте». Дорожно-транспортное происшествие случилось между восемью и половиной девятого утра во вторник, 10 сентября. В ГИБДД для Zelenograd.ru уточнили, что участвовало пять машин и что пострадавших нет.

В результате ДТП образовалась пробка в обе стороны, а также на Каштановой аллее и примыкающем отрезке Озерной аллеи. Более часа движение на этом участке было парализовано. «Скорые» не могли проехать к больнице.

По состоянию на 10 часов движение на Каштановой и Озерной аллеях нормализовалось. Затруднение в движении сохранялось на коротком участке Сосновой аллеи от пересечения с Каштановой до пересечения с Озерной.