В нежилом двухэтажном здании в 1-м Западном проезде спасатели освободили женщину, скованную наручниками. Но всё было не так, как подумали многие.

«Поступила информация о том, что в нежилом двухэтажном здании в 1-м Западном проезде человеку требуется помощь. По указанному адресу обнаружена женщина, скованная наручниками. Спасатели освободили гражданку, сняли с нее наручники», — сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. От себя агентство добавило, что источник не уточнил, в каком состоянии находилась женщина и к чему была прикована, а также что проводится проверка.

Информация распространилась по интернет-изданиям, обрастая деталями и ссылками на «похожие» криминальные истории со страшными деталями. Нежилое здание превратилось в бесхозную «заброшенку».

Инцидент действительно произошел днем 9 сентября в нежилом двухэтажном здании — в отделе полиции по районам Матушкино и Савёлки (дом 9 в 1-м Западном), уточнил для Zelenograd.ru источник в тех же экстренных службах.

Полицейские снимали наручники с задержанной, но заклинило замок. Стражам порядка не удалось справиться самостоятельно, и они вызвали спасателей. Спасатели освободили женщину от наручников с помощью специальных инструментов.

«С наручниками такое случается время от времени», — пояснил источник.