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Предпраздничный аврал на Центральном проспекте и в парке Победы 06.09.2019 ZELENOGRAD.RU

На Центральном проспекте и в парке Победы аврал — готовятся к завтрашнему Дню города. Собрали максимум рабочих, на некоторых остановках кладут асфальт, пассажиров прогнали, снимают блоки, перегораживающие проезд. В парке Победы пробуют включить освещения на новых фонарях.

Работа кипит, но на Центральном проспекте уже сейчас пробки, усугубляющиеся мелкими авариями. Видимо, сегодня пик работ на этой мега-реконструкции. Осталось потерпеть немного.

Вы устали от этой стройки?
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Проголосовали 89 человек
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Обсуждение
Елена Буханик
28 минут назад
Это только начало...дальше, глубже, Панфиловский проспект на очереди.
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