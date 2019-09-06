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На Центральном проспекте и в парке Победы аврал — готовятся к завтрашнему Дню города. Собрали максимум рабочих, на некоторых остановках кладут асфальт, пассажиров прогнали, снимают блоки, перегораживающие проезд. В парке Победы пробуют включить освещения на новых фонарях.
Работа кипит, но на Центральном проспекте уже сейчас пробки, усугубляющиеся мелкими авариями. Видимо, сегодня пик работ на этой мега-реконструкции. Осталось потерпеть немного.
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