На Центральном проспекте и в парке Победы аврал — готовятся к завтрашнему Дню города. Собрали максимум рабочих, на некоторых остановках кладут асфальт, пассажиров прогнали, снимают блоки, перегораживающие проезд. В парке Победы пробуют включить освещения на новых фонарях.

Работа кипит, но на Центральном проспекте уже сейчас пробки, усугубляющиеся мелкими авариями. Видимо, сегодня пик работ на этой мега-реконструкции. Осталось потерпеть немного.