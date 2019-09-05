С сентября можно сэкономить на проезде в метро при бесконтактной оплате поездки картами «Мир» и Mastercard. Часть стоимости поездки сразу после оплаты вернется на карту.

До конца года стоимость одной поездки, оплаченной картой «Мир», — 27 рублей. Согласно условиям акции, скидка в 15 рублей от стандартной цены билета для других платежных систем (42 рубля) тут же возвращается на карту. А в День города, 7 и 8 сентября, бесконтактная оплата проезда картами «Мир» будет стоить всего 1 рубль.

Mastercard проводит акцию по 30 сентября. Условия такие же — расплатиться картой Mastercard в терминале бесконтактной оплаты, установленном на одном из турникетов, и часть стоимости вернется на карту. Скидка составляет 16 рублей, то есть билет обойдется в 26 рублей.

Для сравнения: разовый проезд в метро по карте «Тройка» стоит сейчас 38 рублей, а при покупке одноразового бумажного билета — 55 рублей.