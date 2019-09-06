Росгвардейцы Денис Балуев и Андрей Коршиков вернули маме потерявшегося ребенка 06.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося 1 сентября в районе Матушкино ребенка и вернули маме.

Ребенок катался на велосипеде и пропал из поля зрения матери возле ТЦ «Панфиловский». Она не смогла его найти самостоятельно и обратилась в полицию. Спустя час росгвардейцы сержант Денис Балуев и старший сержант Андрей Коршиков обнаружили ребенка и привели его к маме.

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