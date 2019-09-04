Обычное лето плавно перешло в бабье. Комфортная погода со средней дневной температурой воздуха +22 оС, судя по прогнозу, продержится до 13 сентября.

Затем, вместе с двухдневным дождем, придет осенняя погода. Дневная температура упадет до средних +14 и не будет, как сейчас, резко контрастировать с ночной — 10 градусов тепла.

«Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом», — сказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Комфортная погода в первой декаде месяца связана с антициклоном на европейской части России, температурный фон — на три-пять градусов выше нормы, добавил он и подчеркнул, что «в течение сентября не ожидается частых и нудных дождей».

Однако долгосрочные прогнозы могут не подтверждаться, наиболее точными считаются сведения на ближайшие три дня.