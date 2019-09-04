Обычное лето плавно перешло в бабье. Комфортная погода со средней дневной температурой воздуха +22 оС, судя по прогнозу, продержится до 13 сентября.
Затем, вместе с двухдневным дождем, придет осенняя погода. Дневная температура упадет до средних +14 и не будет, как сейчас, резко контрастировать с ночной — 10 градусов тепла.
«Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом», — сказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Комфортная погода в первой декаде месяца связана с антициклоном на европейской части России, температурный фон — на три-пять градусов выше нормы, добавил он и подчеркнул, что «в течение сентября не ожидается частых и нудных дождей».
Однако долгосрочные прогнозы могут не подтверждаться, наиболее точными считаются сведения на ближайшие три дня.
Бабьим летом называют пору в межсезонье, когда после первого осеннего похолодания, обычно связанного с дождем, возвращаются солнечные, по-летнему теплые дни. Обычно это происходит во второй половине сентября — начале октября. Но в этом году, видимо, наступило так называемое молодое бабье лето, хотя резких похолоданий в городе не наблюдалось. Первые ночные заморозки отмечали в столичном регионе в конце августа, но в стороне от Зеленограда и окрестностей.
После внезапного потепления 20 августа до 27 градусов через день температура воздуха вернулась к +21…+23 и держится этих значений.
Значительным похолоданием, вероятно, можно считать скачок вниз на пять градусов — до +17 в четверг, 5 сентября. Ожидается дождь. Но это всего на один день.
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