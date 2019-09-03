Сначала он бегал по улице, кричал, пытался открыть дверь припаркованной машины с женщиной за рулем. Потом пришел в свою квартиру и выкинул оттуда ведро с краской. Он свешивался с балкона, орал и выбросил ноутбук. Затем прыгнул сам.

«Мы услышали стук, потом ещё стук и подошли к окну, когда тело уже лежало,» — рассказал один из очевидцев. От полученных травм мужчина скончался на месте.