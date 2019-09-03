Мужчина разбился насмерть от падения с балкона 03.09.2019 ZELENOGRAD.RU

В 20 микрорайоне 2 сентября местный житель около 17:00 покончил с собой. Он прыгнул с балкона с 10 этажа корпуса 2034. Об происшествии стало известно из соцсетей, а подробности Zelenograd.ru рассказали очевидцы.

Сначала он бегал по улице, кричал, пытался открыть дверь припаркованной машины с женщиной за рулем. Потом пришел в свою квартиру и выкинул оттуда ведро с краской. Он свешивался с балкона, орал и выбросил ноутбук. Затем прыгнул сам.

«Мы услышали стук, потом ещё стук и подошли к окну, когда тело уже лежало,» — рассказал один из очевидцев. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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