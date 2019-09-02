Висящее тело ребенка обнаружила местная жительница по дороге через лесопарк в 8-м микрорайоне недалеко от школы. Это произошло незадолго до или во время школьной линейки в первый день нового учебного года — 2 сентября, сообщает агентство «Москва».

Разные средства массовой информации написали о том, что рядом с телом женщина нашла рюкзак со школьными принадлежностями. Возраст ребенка — 12-14 лет. Есть предположение, что подросток свел счеты с жизнью из-за проблем с учебой.

Информационные агентства ссылаются на публикацию «Московского комсомольца» 2 сентября 2019 года около девяти утра, однако на сайте издания публикация отсутствует.

Полиция и следственный комитет пока не комментируют произошедшее.