Пропал 82-летний зеленоградец Евгений Арбенин. Помогите найти 29.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Евгений Сергеевич Арбенин, 82-летний местный житель, пропал 27 августа около 16 часов. Его отсутствие дома в корпусе 1126 заметила соцработник.

Приметы. Рост 165 сантиметров, среднего телосложения. Глаза серо-зеленые, волосы темные с проседью, лысина.

Мужчина жил один, поэтому никто не знает, во что он был одет.

Иногда гулял около дома, но на ночь всегда возвращался. Имеет проблемы с памятью, может не помнить свое имя и адрес дома. Мог сам подходить и обращаться за помощью.

Если такое было или вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (499) 710-06-31; 8 (499) 710-06-22; 8 (499) 710-06-64 или на горячую линию «Лизы Алерт»: 8 (800) 700-54-52.

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