На такую же ежемесячную компенсационную выплату могут рассчитывать определенные категории работающих пенсионеров — например, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2-й групп, а также пенсионеры, работающие в государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы (при условии, что их зарплата за последние полгода была не более 20 тысяч рублей).

С 2019 года возраст выхода на пенсию повысили: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет. Действующие льготы сохраняются для женщин с 55 лет и для мужчина с 60 лет — это бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), бесплатное протезирование зубов. С прошлого года все московские пенсионеры могут бесплатно ездить в пригородных поездах, в том числе в «Ласточках-экспресс»