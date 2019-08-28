Власти увеличили городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров с 17,5 до 19,5 тысячи рублей. Новые пенсии обещают выплатить в первой декаде сентября.
Перерасчет сделают автоматически, сообщает портал мэрии. Доплаты к пенсиям получат более 1,6 миллионов пенсионеров. Получать региональную социальную доплату к пенсии может любой московский неработающий пенсионер, получающий пенсию или пожизненное содержание в Москве (независимо от вида получаемой пенсии и органа, которым она выплачивается). Доплата к пенсии устанавливается до городского социального стандарта (теперь это 19,5 тыс. рублей в месяц), если неработающий пенсионер зарегистрирован по месту жительства в Москве не менее 10 лет.
На такую же ежемесячную компенсационную выплату могут рассчитывать определенные категории работающих пенсионеров — например, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2-й групп, а также пенсионеры, работающие в государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы (при условии, что их зарплата за последние полгода была не более 20 тысяч рублей).
С 2019 года возраст выхода на пенсию повысили: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет. Действующие льготы сохраняются для женщин с 55 лет и для мужчина с 60 лет — это бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), бесплатное протезирование зубов. С прошлого года все московские пенсионеры могут бесплатно ездить в пригородных поездах, в том числе в «Ласточках-экспресс»
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