В Зеленоградском хосписе появилась современная игровая приставка PlayStation 4. Ее подарил фонд помощи «Добрый опоссум». Сначала приставку отдали в дом престарелых, там ее не оценили: «Вы что? Мы же не дети!», — обиделись дедушки на предложение поиграть в гонки и футбол.

Решили отвезти PS4 в хоспис, и там мужчины решили попробовать поиграть. Один из них осторожно взял джойстик и встал перед телевизором: «Я просто попробовать, это же для детей так-то». Через некоторое время его уже было не оторвать: «Подождите, я сейчас вернусь и побью свой рекорд!».