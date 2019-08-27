В Зеленоградском хосписе появилась современная игровая приставка PlayStation 4. Ее подарил фонд помощи «Добрый опоссум». Сначала приставку отдали в дом престарелых, там ее не оценили: «Вы что? Мы же не дети!», — обиделись дедушки на предложение поиграть в гонки и футбол.
Решили отвезти PS4 в хоспис, и там мужчины решили попробовать поиграть. Один из них осторожно взял джойстик и встал перед телевизором: «Я просто попробовать, это же для детей так-то». Через некоторое время его уже было не оторвать: «Подождите, я сейчас вернусь и побью свой рекорд!».
Пока из игр только футбол и гонки, женщины не очень хотят в них играть. Хотелось бы «девчачьих игр», какие-нибудь аркады. В общем, многие пациенты хосписа будут рады новым играм для PS4. Если у вас есть ненужные, то передать их можно через волонтеров, обратившись по телефону 8-926-009-24-34 (Анна).
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