Справку об отсутствии у дошкольников контактов с инфекционными заболеваниями больше не нужно получать в поликлинике, детей будут осматривать прямо в садике. Об этом рассказал в личном блоге мэр Сергей Собянин.

Бум, который переживают поликлиники перед началом нового учебного года, он назвал стихийным бедствием и поделился статистикой: «В августе — начале сентября прошлого года было выдано 296 тысяч бумажных справок. Для приема были открыты 338 кабинетов, в которых работали 566 врачей. Поликлиники принимали даже по воскресеньям».

В школах, в частности зеленоградских, справки из поликлиники к новому учебному году уже несколько лет не требуют — школьников осматривают на месте. Почему для детских садов такой порядок вводят только сейчас и почему на «стихийное бедствие» обратили внимание тоже только сейчас, мэр не объяснил.

Процедуру решили упростить и цифровизировать, пояснили Zelenograd.ru в департаменте здравоохранения. Эпидемий инфекционных заболеваний в Москве сейчас нет — и по факту в поликлиническом осмотре нуждаются лишь те, кто болеет, у кого недавно болели родственники или соседи по дому. Адресный список детсадовцев объединили со сведениями Роспотребнадзора об очагах инфекций и внедрили в новосозданную специальную информационную программу.

«Если семья проживает в доме, попавшем в этот список, с ней свяжутся напрямую. Проинформируют, что они находятся в зоне карантина и перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья. Родителям придет e-mail или sms. Из детского сада позвонит воспитатель группы», — объясняет Собянин.

Те, кто не получит такое сообщение, могут спокойно вести ребенка в сад без справки. В первые две недели сентября детей осмотрят школьные медсестры. В садике же у них возьмут анализы на паразитов. А столичные власти будут следить за эпидемиологической ситуаций до октября в ежедневном режиме.

«В дальнейшем будем работать над тем, чтобы вообще отменить получение этой справки после перерывов в посещении детского сада в течение года», — делится планами Собянин.

Отмену справки обсуждают в соцсетях, и выясняется, что пока не все воспитатели в курсе нововведения. Они по старинке требуют справку — а департамент образования это пресекает.