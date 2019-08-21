Дорожный конфликт закончился госпитализацией одного и задержанием второго участника ссоры.

Водитель «Газели» напал на автомобилиста, избил его и скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел у корпуса 1625 в половине десятого вечера 15 августа. Информацию о злоумышленнике и его транспорте оперативно передали всем экипажам групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Через несколько минут гвардейцы нагнали разыскиваемую «Газель» на Панфиловском проспекте и блокировали напротив дома №6. Водителя, 32-летнего приезжего, передали полиции.

Задержанный рассказал, что его подрезал мужчина на легковушке. Тогда он остановился, вышел из-за руля и избил обидчика. Потом вернулся в свой транспорт и поехал дальше по делам. Хозяина легковушки с места происшествия увезли на «скорой» в больницу, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе Росгвардии.