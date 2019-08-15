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«Лада» врезалась в фуру на Ленинградском шоссе. Водитель, возможно, погиб 15.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Столкновение легковушки и большегруза произошло на Ленинградке в районе Елино около полуночи 14 августа. Легковушка превратилась в груду металлолома, судьба водителя под вопросом.

«КамАЗ» и «Лада Ларгус» ехали по трассе М-10 в направлении столицы. На 35-м километре водитель фуры притормозил, чтобы повернуть. Водитель «Ларгуса», не успел отреагировать на манёвр и врезался в многотонную машину, рассказали Zelenograd.ru в областном главке полиции.

Канал «360» сообщил, что автомобилист погиб. В полиции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

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