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Столкновение легковушки и большегруза произошло на Ленинградке в районе Елино около полуночи 14 августа. Легковушка превратилась в груду металлолома, судьба водителя под вопросом.
«КамАЗ» и «Лада Ларгус» ехали по трассе М-10 в направлении столицы. На 35-м километре водитель фуры притормозил, чтобы повернуть. Водитель «Ларгуса», не успел отреагировать на манёвр и врезался в многотонную машину, рассказали Zelenograd.ru в областном главке полиции.
Канал «360» сообщил, что автомобилист погиб. В полиции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Голосование за скоростной трамвай в Зеленоград с пересадкой на метро пройдет 21 августа. Но его результаты решать ничего не будут Новости
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