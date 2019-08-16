2 комментария
На Центральном проспекте неизвестно почему засохли большие ели. Теперь их вырубят 16.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Несколько больших елей в сквере возле Центрального проспекта у торгового дома «Юность» высохли — стоят коричневые и с голыми ветками. Эти ели хорошо видно с проспекта, это достопримечательность «парадной» части города.

Да, деревья засыхают, а «Жилищник», в чьем ведении находится эта территория, оформляет сейчас порубочный билет, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. О причинах засыхания деревьев там не знают, потому что у «Жилищников» нет в штате специалистов, способных это определить.

Порубочный билет — документ, дающий право на вырубку конкретного дерева — выдает департамент природопользования и охраны окружающей среды. В штате этого департамента есть и специалисты, способные понять причины гибели дерева. Будут ли они выяснять эти причины, неизвестно.

При этом рядом с высохшими — старые ёлки нормального вида, зелёные. Местные жители решили, что елям подрубили корни при прокладке траншей для труб и кабелей в ходе реконструкции Центрального проспекта. От этого они и засохли. Представитель подрядчика опроверг это мнение и сказал, что эти деревья уже были сухими, когда начались работы.

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Обсуждение
A T
Вчера, 17:56
Деревья давно массово гибнут и там, где работы не ведутся. Например, опять спилили несколько в 9 и 10 микрорайонах, где часто хожу. Начинается с того, что они весной начинают не могут полноценно сформировать кроны, а через некоторое время, довольно продолжительное, засыхают. Да и не только в Зеленограде.
Можно, конечно, говорить о возрасте, но ровесники погибших деревьев остаются и выглядят вполне здоровыми. С каштанами понятно, моль, а вот что с другими, интересно.
A T
Вчера, 17:59
Липам на Центральном, кстати, повреждали корни.

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