Несколько больших елей в сквере возле Центрального проспекта у торгового дома «Юность» высохли — стоят коричневые и с голыми ветками. Эти ели хорошо видно с проспекта, это достопримечательность «парадной» части города.

Да, деревья засыхают, а «Жилищник», в чьем ведении находится эта территория, оформляет сейчас порубочный билет, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. О причинах засыхания деревьев там не знают, потому что у «Жилищников» нет в штате специалистов, способных это определить.



Порубочный билет — документ, дающий право на вырубку конкретного дерева — выдает департамент природопользования и охраны окружающей среды. В штате этого департамента есть и специалисты, способные понять причины гибели дерева. Будут ли они выяснять эти причины, неизвестно.

При этом рядом с высохшими — старые ёлки нормального вида, зелёные. Местные жители решили, что елям подрубили корни при прокладке траншей для труб и кабелей в ходе реконструкции Центрального проспекта. От этого они и засохли. Представитель подрядчика опроверг это мнение и сказал, что эти деревья уже были сухими, когда начались работы.