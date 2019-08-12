Двухэтажное здание сгорело в деревне Чашниково утром в понедельник, 12 августа, в двух километрах от Зеленограда.

В постройке располагалось кафе. Второй этаж, обшитый вагонкой, сгорел почти полностью вместе с крышей, первый, из кирпича и бетона, — почти цел. «То ли замкнуло что-то, то ли работники-мигранты начудили. Они там, в кафе, жили», — рассказала Zelenograd.ru местная жительница.

Из-за пожара оборвался кабель линии электропередачи. «Теперь всё Чашниково без света сидит, ничто не работает», — добавила женщина.

Сообщение о пожаре поступило на пульт «01» в 8:44. В 11 часов всё потушили при участии 23 человек и шести единиц спецтехники. Площадь пожара составила 108 квадратных метров. Никто не пострадал.

Через сколько пожарные расчеты прибыли на место, МЧС не уточняет. На видео, снятом очевидцем Garik Karan в 8:55, пожарных еще не видно. Высокий столб черно-серого дыма наблюдали из нескольких районов Зеленограда.