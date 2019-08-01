Будущая станция «Суворовская» расположится между «Проспектом Мира» и «Новослободской». Строительство планируют начать уже в этом году.

В центре зала сделают переход на станцию «Достоевская» салатовой ветки метро, из вестибюля будут выходы к Театру зверей Дурова и спорткомплексу «Олимпийский».

Спроектировали станцию — в то время под названием «Площадь Коммуны» — еще в 1950-х годах. Под нее оставили место между путями, достаточное для центрального зала и боковых платформ, но строить не начали.

Брались за работы в 1990-х и 2000-х, но оставили попытки.

В 2012 году столичные власти утвердили проект планировки станции «Суворовская», но «из-за технических сложностей, длительных сроков строительства и высокой стоимости» отложили его, говорится на сайте Стройкомплекса Москвы.

О возрождении проекта и планах начать строительство в 2019 году мэр Собянин сообщил 31 июля в соцсетях.

По оценке главы Стройкомплекса Марата Хусснулина, «Суворовская» будет построена не раньше, чем через пять лет. «Это станция глубокого заложения, с этим связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера», — пояснил он.

Доля проблем связана с тем, что кольцевая — действующая линия Московского метрополитена.