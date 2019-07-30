Утром 30 июля на Солнечной аллее напротив «Пятерочки» легковушка врезалась в мотоцикл, по информации ГИБДД.

«Тойота Королла» и мотоцикл «Хонда» двигались по Солнечной аллее в направлении Центрального проспекта. Во время перестраивания 69-летний водитель машины не уступил дорогу 22-летней мотоциклистке и они столкнулись.

Девушка пострадала и была доставлена в больницу скорой помощью. Ведется административное расследование ДТП.