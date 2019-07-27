Более тысячи человек задержали на акции за регистрацию независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму (МГД). Из них минимум 24 человека доставили в Зеленоград.

Среди задержанных есть девушка-инвалид, которой стало плохо еще в автозаке, но «скорую» ей так и не вызвали, даже когда доставили в местное отделение полиции, сообщил Zelenograd.ru представитель «ОВД-инфо» — интернет-ресурса, мониторящего политические преследования.

В числе этих двадцати четырех есть также сподвижник Навального — директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов.

Акция 27 июля на Трубной площади в столице — третья по счету за допуск к выборам в МГД независимых кандидатов. При этом организаторы акции позиционировали это как встречи кандидатов и депутатов с избирателями. Предыдущие были 14 и 20 июля. Их тоже сначала не хотели согласовывать, но акцию 20-го в итоге разрешили.

«Встреча с кандидатами» на Трубной площади 27 июля в течение нескольких часов сопровождалась задержаниями с кровавыми последствиями.

В зеленоградском отделении полиции, куда доставили 24 участников встречи, отказались комментировать и уточнять обстоятельства и причины задержания. Не смогли и в главке прокомментировать задержания и порядок обеспечения медицинской помощью задержанных.