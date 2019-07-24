Разовый билет на обычную электричку от Крюково до Твери с 1 августа будет стоить 293 рубля, на «Ласточку» — 352.

Тарифы на пригородные перевозки меняются только на территории Тверской области, то есть начиная с платформы Черничной, следующей за Решетниково. Первые 10 километров вне зависимости от дальности поездки в границах Тверской области в обычной электричке (6000-я нумерация) будут стоить 26 рублей 30 копеек (сейчас 25,40 рубля). Каждый следующий километр после 10-го — 2 рубля 63 копейки (сейчас 2,54 рубля). В «Ласточке» (7000-я нумерация) — 3 рубля 94 копейки (сейчас 3,81 рубля) за каждый километр в границах Тверской области вне зависимости от дальности поездки.

В общей стоимости билета от пункта, А до пункта Б копейки округляются до нуля при сумме меньше 50 копеек и до рубля при сумме от 50 копеек.

Стоимость полного разового билета от Москвы до Твери в обычных электричках составит 408 рублей, в скоростном поезде «Ласточка» — 542 рубля.

Это на пять и семь рублей дороже соответственно. Если умножить их, например, на 22 рабочих дня, то проезд, выходит, подорожает больше чем на 100 рублей в месяц.

Измениться также стоимость абонементов. Полные таблицы действующих и новых тарифов представлены на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Стоимость проезда в пригородных поездах по территории других регионов, а также стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в границах Тверской области не изменится, уточняет перевозчик.